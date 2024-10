Carro tomba após ser puxado por carretinha

SIGA O SCA NO

01 Out 2024 - 05h55

01 Out 2024 - 05h55 Por Da redação

Carro tombado - Crédito: Maycon Maximino

Um carro tombou na noite desta segunda-feira (30), na rodovia SP-215, próximo ao bairro Novo Horizonte em São Carlos.

Segundo informações, o condutor de um VW Gol veio até São Carlos buscar a carcaça de um veículo Santana e quando retornava para a cidade de Uberaba/MG, a carretinha ficou desgovernada, “puxando” o carro que a transportava, causando o tombamento.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária compareceram no local e apesar do susto, ninguém se feriu.

