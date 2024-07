Carro furtado em Ibaté é recuperado pela PM após acidente no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um Kadett cinza, produto de furto ocorrido em Ibaté no dia 3 de julho, foi recuperado por policiais militares por volta da 1h30 desta terça-feira, 9, no Cidade Aracy.

Os policiais foram solicitados via Copom para atender um acidente de trânsito. No local, observaram que o carro teria se chocado contra um poste, derrubando-o. Os suspeitos que estavam dentro do carro, deixaram o local.

O veículo foi recolhido ao pátio municipal e os PMs pesquisaram a placa, tomando conhecimento que era produto de furto.

