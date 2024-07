Carro furtado é localizado poucas horas depois, sem rodas e sem bateria

SIGA O SCA NO

Um veículo foi furtado no Recreio São Judas Tadeu e localizado poucas horas depois, no Parque Novo Mundo, neste sábado (13).

O proprietário do Gol branco 1995, informou que o estacionou na Rua Gregório Aversa, por volta das 8h30 da manhã e às 11h30 percebeu que ele havia sido levado, registrando um boletim de ocorrência pelo furto.

Poucas horas depois, a GCM foi acionada com a denúncia que havia um carro abandonado na Rua José Nunes de Andrade, no Parque Novo Mundo, e foi averiguar, encontrando o Gol sem as quatro rodas e sem a bateria, verificando tratar-se de produto de furto.

O veículo foi apresentado ao CPJ e devolvido ao proprietário.

