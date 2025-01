Carro furtado é localizado pela GM no Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

Corsa com queixa de furto estava em estado de abandono - Crédito: Divulgação

Um Corsa, produto de furto, foi recuperado por guardas municipais por volta das 23h desta quarta-feira, 15, em estado de abandono na rua Antônio Migliato, no Cidade Aracy.

Os guardas patrulhavam o bairro e próximo a uma rotatória depararam com o Corsa branco em estado de abandono. Após pesquisa pelo emplacamento, que estaria com sinais de adulteração na parte numérica e das letras e consulta de chassi constatou que o carro era produto de furto ocorrido no dia 13 de janeiro. O carro foi encaminhado à CPJ e posteriormente restituído ao proprietário.

