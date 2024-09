Carro em ré acerta motociclista na Vila Nery, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Motociclista é atendido pelo socorrista após acidente de trânsito - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito resultou em um motociclista ferido na tarde desta terça-feira, 10, na rua Marechal Deodoro (sentido único de direção) na Vila Nery, em São Carlos.

O motorista de um furgão saia em marcha à ré para tentar na rua Antonio Rodrigues Cajado e não teria visto o motociclista de 25 anos, que vinha pela Marechal.

Ocorreu a colisão lateral e um dos vidros do veículo estilhaçou. A vítima foi ao solo e com trauma em uma das pernas e ferimentos pelo corpo, foi inicialmente atendido pelo socorrista da motolância e depois, com a ajuda de familiares, socorrido a uma unidade de saúde para ter atendimento médico.

