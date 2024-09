Carro com quatro pessoas capota na SP-215

SIGA O SCA NO

Veículo capotou na SP-215 - Crédito: Gabriel Henrique

Duas mulheres ficaram feridas após um acidente na rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215) na tarde deste domingo (29). Um HB20 que seguia sentido Ribeirão Bonito teve um pneu traseiro que estourou no km 158, capotando em seguida.

Os bombeiros foram acionados e prestaram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para hospitais da região. Os outros ocupantes do veículo não se feriram gravemente.

A Polícia Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos cabíveis. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

