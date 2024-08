Carro e caminhão colidem em alça de acesso

SIGA O SCA NO

Sandero teve danos materiais após o acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma Sandero e um caminhão terminou com danos materiais nos veículos envolvidos e uma crise nervosa em uma motorista. O acidente aconteceu na entrada da alça de acesso da rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215) com a rodovia Washington Luís (SP-310), sentido capital/interior, no km 228.

Os motivos da colisão são ignorados. O Sandero era dirigida por uma mulher que sofreu uma crise nervosa após o acidente. Ela foi atendida pela equipe de resgate da Econoroeste e liberada no local.

