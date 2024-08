Carro colide contra poste e motorista fica ferido no Jardim Munique

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa ferida na noite deste sábado (24), no bairro Jardim Munique. De acordo com informações, um veículo Mercedes-Benz seguia pela rua Domingos Juliano quando, ao entrar na rua Monsenhor Romeu Tortoreli, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste. A força do impacto causou a queda do poste.

O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de São Carlos com escoriações pelo corpo. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

