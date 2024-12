Carro capota na rodovia Washington Luís em São Carlos

Local do acidente - Crédito: Gabriel Henrique

Um acidente envolvendo um Hyundai HB20 foi registrado na tarde deste sábado (7) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. Por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou capotando no sentido capital/interior.

Apesar da gravidade do acidente, o condutor sofreu apenas ferimentos leves, incluindo um corte na altura do nariz. Ele recusou atendimento médico e as causas do acidente serão apuradas.

