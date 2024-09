Carro capota na rodovia SP-318, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Celta capotado - Crédito: Gabriel Henrique

Um veículo Celta capotou no início da manhã deste sábado, feriado de 7 de setembro, na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Jr. (SP-318), em São Carlos.

Segundo informações, o condutor seguia no sentido São Carlos/Ribeirão Preto, quando por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção próximo da LATAM e colidiu contra a mureta de concreto. O veículo acabou capotando em seguida.

Duas pessoas que estavam no carro foram socorridas pela concessionária e encaminhadas até a Santa Casa de São Carlos. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

A Polícia Militar Rodoviária compareceu no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.

