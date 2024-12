Carro capota na estrada do Broa

Veículo capotou na estrada do Broa - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira, 3 de dezembro, um veículo capotou na Estrada Lourenço Innocentini (estrada do Broa), próximo da entrada do assentamento Sem Terra. O acidente ocorreu no sentido São Carlos-Broa, em meio à chuva, quando o motorista do veículo perdeu o controle, rodou na pista, atravessou para o outro lado da via, colidiu com placas de sinalização, bateu no guard-rail e capotou em uma área abaixo da estrada.

Informações preliminares indicam que havia uma vítima no acidente, uma mulher que seria filha do condutor. Ela foi socorrida e encaminhada à Santa Casa, embora ainda não esteja confirmado se o resgate foi realizado por meios próprios ou por algum serviço de emergência. A causa do acidente ainda é desconhecida.

