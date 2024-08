Carro capota após colisão na rotatória do Cristo

SIGA O SCA NO

Crédito: Gabriel Henrique

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrado na tarde deste sábado (17), na rotatória do Cristo, na Avenida Francisco Pereira Lopes.

De acordo com informações, os dois carros transitavam pela mesma via, mas a preferência era do Corsa, que seguia em sentido ao Kartódromo, quando o Gol mudou de faixa muito rápido, em sentido ao shopping, resultando na colisão.

Com o impacto, o Gol chegou a capotar, mas não houve feridos, os danos foram apenas materiais.

