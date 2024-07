Carro bate em muro e motorista de 75 anos fica ferida

SIGA O SCA NO

Carro teve danos de grande monta em sua parte frontal - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão na rua Emílio Name, no Portal do Sol, resultou em uma mulher de 75 anos ferida na manhã desta quinta-feira, 25.

A vítima disse que transitava pela via, que é considerada estreita e em dado momento teve seu Civic atingido levemente na traseira por um caminhão que estava carregado com terra e vinha em sentido contrário.

A motorista perdeu o controle de direção e após rodar na via, atingiu um muro. A parte frontal do veículo ficou destruída.

A motorista foi socorrida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar que registrou boletim de ocorrência de acidente de trânsito com vítima.

Leia Também