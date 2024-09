Capitão Escrivani assume comando da Força Tática em São Carlos

Capitão Escrivani - Crédito: Rodrigo Stein

No dia 16 de setembro, o Capitão PM Fernando Henrique Peixoto Escrivani assumiu comando da Força Tática de São Carlos, posto esse que era ocupado pelo Capitão PM Rodrigo Della Ninna, que passará a trabalhar internamente e será promovido a Major em dezembro.

A reportagem do SCA foi até o 38º BPM/I falar com o Capitão Escravani e saber um pouco mais sobre sua trajetória na Polícia. “Fui promovido a capitão recentemente, já faz um ano e seis meses mais ou menos. Na minha fase de tenente na Polícia Militar, que é a fase mais operacional que a gente tem,eu trabalhei como comando da Força Patrulha, que é o tenente responsável pelo gerenciamento e apoio das viaturas que fazem o atendimento de 190. Posterior, como tenente ainda, fui para a Força Tática aqui de São Carlos, permaneci mais ou menos de três a quatro anos lá nessa função de tático comando. E depois eu assumi como chefe do setor de inteligência aqui do 38 BPMI. Aí veio a promoção, fui promovido a capitão e fiquei um ano e três meses mais ou menos em São Paulo, comandando a segunda companhia do primeiro batalhão de trânsito, responsável pela Zona Oeste.Voltei agora para o 38 e assumi agora o comandamento da companhia de Força Tática aí de São Carlos.”

A reportagem questionou ao Capitão, qual a função da Força Tática na Polícia Militar. “A Força Tática é uma tropa especializada, com viaturas diferenciadas, equipamentos diferenciados. É uma tropa treinada para o combate direto ao crime organizado e estamos nos especializando mais para o combate de crimes ultra violentos na região aqui. A gente teve recentemente as tentativas de roubo a carro forte na região de Ribeirão Preto e a função da Força Tática basicamente é essa, o confronto direto ao crime e policiamento em terrenos de alta periculosidade aqui na cidade de São Carlos e na região que compreende a área do batalhão.”

A reportagem questionou também a situação do Sargento Frigieri, que foi atingido justamente no confronto citado pelo Capitão Escrivani. Segundo o capitão, o sargento Frigieri foi atingido na parte da panturrilha e passou por uma cirurgia para retirar os estilhaços. Os fragmentos atingiram a parte da musculatura, mas não atingiu o osso. Capitão Escrivani finalizou dizendo que o Sargento Frigieri está se recuperando bem e logo vai voltar a trabalhar junto com o efetivo.

