Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

l - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma caminhonete Fiat Strada Fire, branca, 2010, placas EAZ0902, foi furtada nesta sexta-feira (27), na Rua Francisco Fiorentino, na Vila Boa Vista, em São Carlos.

De acordo com o proprietário do veículo, pela manhã ele o deixou estacionado em frente à sua residência e quando voltou, no final da tarde, ele não estava mais lá.

O proprietário registrou um boletim de ocorrência pelo furto no plantão policial, mas até o momento a caminhonete não foi recuperada.

Leia Também