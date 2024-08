Caminhonete avança PARE e colide em moto no Jardim Brasil

Local da colisão - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quinta-feira (22) deixou um casal ferido em um cruzamento próximo ao Fórum Cível, no Jardim Brasil.

A colisão entre uma caminhonete e uma moto, no cruzamento da Avenida Comendador Alfredo Maffei com a Rua Sorbone, resultou em ferimentos mais sérios para a mulher de 43 anos, que sofreu uma fratura no fêmur. Ela estava na garupa. Seu companheiro, de 37 anos, também ficou ferido, com escoriações pelo corpo. Ambos foram socorridos pelo SAMU e Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Santa Casa.

Segundo testemunhas, o motorista da caminhonete teria avançado o sinal de pare, atingindo a motocicleta que trafegava pela Avenida Comendador Alfredo Maffei, sentido bairro/centro. A frequência de acidentes neste cruzamento é motivo de preocupação para moradores das proximidades..

