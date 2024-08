Caminhão atinge carro na Washington Luiz

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão foi registrado nesta noite de sexta-feira (30), no Km 229 da Rodovia Washington Luiz (SP-310).

Os envolvidos não informaram a causa da colisão, mas sabe-se que os dois transitavam no sentido capital/interior quando o caminhão bateu na traseira e na lateral do carro, que rodou na pista e foi parar no canteiro lateral.

Equipes da Unidade de Resgate e Autobomba do Corpo de Bombeiros, e da concessionária que administra a rodovia, estiveram no local para atender as vítimas, mas não houve feridos.

