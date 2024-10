Câmera de segurança flagra roubo contra idosa de 73 anos em São Carlos; veja o vídeo

Crédito: reprodução

Uma idosa de 73 anos foi vítima de um assalto violento por volta das 9h desta terça-feira (15), na Rua Floriano Peixoto, no Jardim Paulista.

Segundo informações, ela estava pegando as compras no porta-malas do seu carro, um Onix Plus Turbo 2023 branco, quando foi abordada por dois assaltantes. Um terceiro indivíduo, que usava uma blusa de frio vermelha, se aproximou e tomou as chaves do veículo.

Os criminosos entraram no carro da vítima e fugiram levando a bolsa com documentos, cartões e dinheiro. Além do prejuízo material, a idosa foi empurrada pelos assaltantes e sofreu ferimentos.

Imagens de uma câmera de segurança de um vizinho registraram os assaltantes desembarcando de um Gol momentos antes do crime. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os autores do assalto.

