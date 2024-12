"Bololô" de motos perturba moradores do Cidade Aracy

Nos últimos dias, o jornal São Carlos Agora recebeu diversas reclamações de moradores do bairro Cidade Aracy sobre a ação de motociclistas que circulam sem capacete, realizam manobras perigosas e causam barulho excessivo com escapamentos alterados, conhecido popularmente como “bololô”.

De acordo com um leitor que entrou em contato via WhatsApp, a situação se intensificou recentemente. “Desde ontem está assim no bairro Cidade Aracy. Muitas dessas motos são produtos de furto. No Ano Novo, tem mais, aliás, estão assim desde domingo”, relatou.

Leia Também