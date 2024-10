Bando é detido após furto de moto em Santa Eudóxia; houve perseguição

SIGA O SCA NO

18 Out 2024 - 17h03

18 Out 2024 - 17h03 Por Da redação

Motos adulteradas que estavam com o bando - Crédito: Maycon Maximino

O furto de uma moto no distrito de Santa Eudóxia mobilizou várias equipes da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (18). Cinco suspeitos acabaram detidos.

Segundo informações apuradas pelo jornal São Carlos Agora, um funcionário público que trabalha no distrito foi alertado que cinco indivíduos em três motos haviam furtado sua Honda CB300. Rapidamente ele saiu em perseguição atrás dos ladrões com um carro e encontrou o bando em uma estrada de terra na saída de Santa Eudóxia.

Os bandidos abandonaram a moto furtada e se evadiram. Neste instante a Polícia Militar foi acionada.

Com a chegada das viaturas, dois dos suspeitos acabaram detidos após uma breve perseguição e queda, enquanto os demais fugiram.

Já no entroncamento com a SP-318 policiais cruzaram com uma Yamaha Fazer vermelha ocupada por um individuo sem capacete, dando início a uma perseguição que se estendeu pela rodovia até que o condutor da motocicleta sofreu uma queda.

Já na entrada de Ibaté, dois integrantes do bando acabaram detidos pela PM em uma Honda Twister.

Todas as motos estavam sem placas e com o chassi adulterados, que indica que podem ser produtos de roubo ou furto.

O bando era composto por um maior de idade e quatro adolescentes. Todos foram conduzidos até o Plantão Policial de São Carlos, onde estão à disposição da Justiça.

Leia Também