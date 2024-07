Ator é flagrado por PMs vendendo boné da corporação

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um ator de 40 anos, residente no Jardim Santa Felícia, foi flagrado neste domingo, 30, vendendo um boné padrão da Polícia Militar.

PMs que chegaram até o vendedor, tiveram conhecimento após um membro da corporação ver uma postagem na internet e entrou em contato com o acusado e fez a negociação.

Posteriormente uma equipe foi até a casa do acusado e confirmaram que realmente ele estava em posse do boné e se limitou a dizer que comprou de um desconhecido, em um bar, de um homem com o apelido de Alemão. O caso será investigado pela Polícia.

