Na tarde desta quarta-feira (20), moradores do bairro CidadeAracy relataram a queda de um poste na Avenida Arnaldo Almeida Pires, nas proximidades da Escola Marivaldo Carlos Degan. Até o momento, as causas do incidente são desconhecidas.

Agentes de trânsito da Prefeitura Municipal foram ao local, isolaram e interditaram a via.

De acordo com um denunciante, a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) já foi acionada para tomar as providências necessárias.

