Assaltante morto pela PM tinha 16 anos; veja o que diz o B.O.

Crédito: Maycon Maximino

Foi identificado o jovem perdeu a vida em um confronto com a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (27) após roubar uma motocicleta na Rua Antônio Martinez Carrera, no bairro CEAT. Trata-se do adolescente L.C., de 16 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Investigações Gerais (DIG), um funcionário de 22 anos estava mexendo em sua moto Honda CB300 Twister quando foi surpreendido por um indivíduo armado que anunciou o roubo, exigindo que entregasse o veículo.

Em desespero, a vítima, que havia comprado a moto recentemente e não havia feito seguro, tentou fugir correndo em direção à rodovia Domingos Inocentini, levando a chave da moto. O assaltante o perseguiu e desferiu coronhadas em seu rosto, conseguindo pegar a chave da moto.

L.C. subiu na moto e fugiu, sendo seguido por uma testemunha que o viu entrando na estrada de terra que dá acesso ao assentamento Capão das Antas.

Uma equipe da PM, alertada sobre o roubo e as características do indivíduo, iniciou buscas na região indicada pela testemunha. Na estrada de terra, a equipe visualizou o assaltante em posse da moto roubada. Dois policiais desembarcaram da viatura, enquanto um terceiro continuou no intuito de interceptar o criminoso.

Em uma bifurcação, o policial desceu com a arma em punho e apontou para o suspeito, dando ordem de parada. L.C. parou a moto e, sem descer, levantou a camiseta, levando a mão à cintura e segurando a arma.

Antes que o suspeito pudesse atirar, o PM efetuou dois disparos que acertaram o peito do adolescente. O suspeito caiu ao solo, sem qualquer reação.

Na sequência, os policiais acionaram o SAMU, mas o médico constatou o óbito do adolescente. Ao lado do corpo, foi localizado um revólver. A motocicleta roubada foi recuperada com a placa adulterada.

Já na DIG, ao inspecionar o telefone celular do adolescente, foram encontrados dois cartões bancários, um com um nome masculino e outro feminino, o que possibilitou sua identificação.

A vítima do roubo, que havia sido levada para a Santa Casa com suspeitas de fraturas na face, compareceu à delegacia e confirmou a versão dos policiais. A arma de um dos policiais foi apreendida para perícia.

