Aposentado de São Carlos cai no golpe do WhatsApp e perde R$ 790

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um aposentado de 75 anos, residente no Jardim Monte Carlo, em São Carlos, foi mais uma vítima do golpe do WhatsApp. Ele compareceu na CPJ na tarde desta segunda-feira, 15, e registrou queixa-crime em boletim de ocorrência.

O aposentado disse que recebeu mensagem via WhatsApp de uma pessoa que se passou por seu filho, dizendo que estaria com problema no aplicativo do banco e precisava pagar uma conta e pediu para a vítima fazer o pagamento de R$ 790,00. Por acreditar ser seu filho, fez um depósito em uma conta indicada. Minutos depois teria recebido nova mensagem do golpista, onde dizia que o valor citado estava errado e na verdade precisava de R$ 1.790,00. A vítima tentou efetuar o pagamento, mas não conseguiu. Depois, quando o filho chegou em casa e a vítima questionou ele, perguntando se o restante do dinheiro poderia ser pago no dia seguinte, percebeu que caiu em um golpe.

Leia Também