Aposentada cai em golpe em São Carlos e perde R$ 10 mil

PIX -

Uma aposentada de 61 anos, residente no Jardim Santa Felícia, foi mais uma vítima de um estelionato em São Carlos e acabou lesada em R$ 10 mil. Ela procurou a CPJ, revelou o crime e registrou boletim de ocorrência.

A vítima informou que um desconhecido entrou em contato via fone e disse ser de uma empresa financeira e se colocou à disposição para renegociar um empréstimo com taxas atrativas e que "sobraria" dinheiro. Deveria porém, abrir uma conta em outra agência e fazer a portabilidade dos empréstimos para o referido banco. Chegou a fazer novo empréstimo como antecipação do 13º e transferiu o pagamento do seu benefício. Durante as transações a vítima teria feito dois PIXs que totalizaram R$ 7,5 mil e pagou um boleto de R$ 2 mil. Já no dia 2 de dezembro, ela não teria recebido sua aposentadoria e após ir ao banco investigar, percebeu que teria sido vítima de um golpe que totalizou R$ 10 mil.

Leia Também