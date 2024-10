Após queda de energia, clientes saem sem pagar e bar tem grande prejuízo em São Carlos

SIGA O SCA NO

21 Out 2024 - 10h17

21 Out 2024 - 10h17 Por Redação

Cerveja - Crédito: Pixabay

Um bar e restaurante localizado na rua Miguel Petroni, no Parque Santa Marta teria sofrido prejuízos devido à falta de energia elétrica. O caso teria ocorrido por volta das 23h30 do dia 11 deste mês e o caso registrado em boletim de ocorrência neste domingo, 20, na CPJ.

Uma empresária de 47 anos, dona do local, disse que após a queda da energia, os clientes ficaram revoltados e chegaram a ofendê-la. Muitos deixaram o local sem pagar, pois não tinham como contabilizar as comandas. Outros prejuízos ela teria sofrido, como a queima de equipamentos. Afirma a vítima que o prejuízo financeiro foi considerável.

Afirmou ainda que tentou entrar em contato com a CPFL e ficou por 17 minutos sem conseguir falar com um atendente. Relatou ainda que a energia retornou somente por volta das 2h do dia seguinte, mas todos os clientes já teriam deixado o local.

