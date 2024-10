Após queda de bicicleta, pedreiro de 44 anos morre em São Carlos

SIGA O SCA NO

14 Out 2024 - 08h49

14 Out 2024 - 08h49 Por Marcos Escrivani

Santa Casa São Carlos - Crédito: Comunicação Santa Casa

Uma fatalidade marcou o domingo, 13, na Santa Casa de São Carlos quando foi constatada a morte do pedreiro J.F.L., 44 anos. Ele estava internado desde a terça-feira, 8, após queda de bicicleta.

A companheira da vítima foi até a CPJ e formulou boletim de ocorrência e narrou que na segunda-feira, 7, o pedreiro foi de bicicleta buscar a filha, de 11 anos, em uma escola no Jardim Beatriz e no retorno, na rua Major João Manoel de Campos Penteado, a roda dianteira da bike passou sobre um buraco no asfalto e pai e filha foram ao solo.

O pedreiro bateu a cabeça no solo e a menina caiu sobre ele. Ambos retornaram para a casa. Porém, na noite seguinte, o pedreiro passou a ter dores e ele foi a UPA Vila Prado e quando aguardava atendimento teve uma convulsão e foi transferido para a Santa Casa onde foi diagnosticado um traumatismo craniano devido à queda da bike. Ele foi internado e desde então seu quadro de saúde teria se agravado e neste domingo, 13, foi constatada a sua morte.

Leia Também