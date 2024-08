Após furto de carro, motorista se envolve em acidente na Vila Prado

Carro danificado foi recuperado pela PM: casal foi detido - Crédito: Divulgação

Um casal foi detido e acusado de furtar um carro na noite deste domingo, na Vila Prado. O motorista teria se envolvido em um acidente de trânsito.

PMs foram acionados via Copom e durante o atendimento da ocorrência, notaram com um Uno que seria o produto do crime no contra fluxo. Foi dada ordem de parada para o motorista que seguiu pela contramão na Avenida Grécia, conseguindo a fuga. O patrulhamento pela PM continuou e na rua dos Ferroviários em frente à EE Jesuíno de Arruda notaram um casal em atitude suspeita. Ambos aceleraram o passo, mas foi feita a abordagem e viram, próximo, o Uno que havia fugido minutos antes, batido contra uma parede na rua Professora Dalila Galli.

Foi feita revista no motorista e nada de ilícito foi localizado. O casal foi questionado sobre o veículo e o motorista confessou que momentos antes havia realizado o furto juntamente com um comparsa, que fugiu após a colisão. Também confessou que utilizaram o carro para realizar um furto em mais dois estabelecimentos, em um trailer de espetinhos pela rua Miguel Dahma em frente a UPA Vila Prado e em uma de lingerie na Avenida Sallum.

Durante revista no veículo localizaram carnes, freios, espetinhos, caixa registradora, bateria, peças de roupa, dinheiro espalhado pelo carro, uma extensão elétrica, uma caixa de som, alicate e uma chave micha, entre outros objetos.

Diante dos fatos, o casal foi detido e encaminhado à CPJ. Após serem autuados por furto, foram recolhidos ao centro de triagem.

