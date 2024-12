Após furtar notebook, homem é detido pela PM na Vila Prado

Compartilhar no facebook

Notebook furtado foi recuperado por policiais militares - Crédito: Maycon Maximino

Após praticar um furto no centro de São Carlos, um homem de 28 anos foi detido por policiais militares na tarde desta sexta-feira, 13, na Vila Prado. Com ele, um notebook que teria sido o produto do crime.

Segundo apurado, o acusado, que saiu há 40 dias no sistema prisional onde cumpriu penas por roubo e furto, teria entrado em um imóvel na rua 9 de Julho, onde há várias salas comerciais e disse que precisava de um advogado.

Após falar com uma funcionária, ele saiu do prédio e foi até o estacionamento da empresa e entrou em uma porta lateral que dava acesso à cozinha. Entrou em um escritório e se apossou no notebook, enrolando-o na camisa que vestia.

A funcionária notou o crime e acionou a Polícia Militar, salientando que o criminoso fugiu com destino à Praça Itália. Via Copom, viaturas foram acionadas e uma equipe que estava na rua Cel. Leopoldo Prado, visualizou o suspeito que foi abordado e questionado. Sem saída, confessou o crime. Ele foi encaminhado à CPJ e após ser autuado em flagrante por furto qualificado, foi novamente recolhido ao centro de triagem.

