Após colisão, carro atinge poste no centro de São Carlos

Após colidir em um Fiesta, EcoSport atingiu um poste - Crédito: Maycon Maximino

Um carro atingiu um poste, após colisão na manhã desta sexta-feira, no centro de São Carlos. Ninguém ficou ferido.

O motorista de uma EcoSport transitava pela rua Padre Teixeira e no cruzamento com a rua 9 de Julho, não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e colidiu em um Fiesta. Com o impacto, a EcoSport rodou no asfalto e colidiu ainda em um poste. O Samu foi acionado, porém os envolvidos no acidente recusaram atendimento médico.

