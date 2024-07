Após ameaçar o pai de morte, homem avança contra PMs

Viatura Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 28 anos foi detido na tarde deste domingo (28) após ameaçar o próprio pai com uma faca e atacar policiais militares durante uma ocorrência no bairro Cidade Aracy.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o pai do agressor, um homem de 57 anos, acionou a polícia após o filho apresentar um comportamento agressivo e realizar ameaças de morte. De acordo com o relato da vítima, o jovem teria utilizado drogas e, armado com uma faca, teria danificado a casa e proferido diversas ameaças.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o agressor trancado em seu quarto, com uma barricada feita com uma geladeira. Em dado momento o rapaz partiu para cima dos PMs com socos e chutes. O agressor foi dominado e detido.

O jovem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi registrado um boletim de ocorrência por ameaça e resistência. Após os procedimentos legais, o agressor foi liberado.

