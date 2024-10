Ao recusar fazer sexo, vendedora apanha de namorado no Cruzeiro do Sul

SIGA O SCA NO

10 Out 2024 - 09h29

10 Out 2024 - 09h29 Por Marcos Escrivani

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma vendedora de 20 anos acusa seu namorado de agressão após recusar fazer sexo com acusado por volta das 18h desta quarta-feira, 9, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Segundo consta em boletim de ocorrência, a vítima disse inicialmente que teria sido convidada pelo namorado, de 28 anos, para um passeio e entrou em seu Ônix e em dado momento, ele teria parado o veículo em um local ermo e pediu para que a vítima tivesse uma relação sexual. A vítima disse que recusou e passou a ser agredida a socos. Em dado momento ela conseguiu fugir e saiu correndo, sendo socorrida por guardas municipais que patrulhavam o bairro.

Os GMs constataram que a vítima apresentava ferimentos e questionada disse que teria quebrado um dos vidros do carro para tentar se desvencilhar das agressões. Minutos depois, o acusado foi detido e encaminhado à CPJ, e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

