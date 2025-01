Ao negar sexo, mulher é agredida por homem no Antenor Garcia

UPA Cidade Aracy - Crédito: reprodução

Um caso de violência doméstica foi atendido por guardas municipais na madrugada desta quarta-feira, 1, no Antenor Garcia e um homem de 34 anos está sendo acusado de agredir sua companheira, de 31 anos, após ela negar ter relação sexual.

Em boletim de ocorrência, a vítima disse que ela, o acusado e uma amiga estariam em um veículo. Após todos ingerirem bebida alcoólica, o acusado, com conhecimento que sua esposa já teria beijado a amiga, fez o convite para que ambas praticassem sexo com ele.

A companheira negou o convite e a amiga saiu do carro. O homem ficou enfurecido e seguiu a mulher com o veículo, até alcançá-la. A vítima tentou convencer a amiga retornar ao carro, mas neste momento passou a ser agredida pelo homem, que a encaminhou à UPA do bairro para atendimento médico. A GM foi acionada e encaminhou os envolvidos à CPJ para as deliberações de praxe.

