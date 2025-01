Adolescentes com extensas fichas criminais são detidos pela Força Tática; duas motos furtadas foram recuperadas

Compartilhar no facebook

Motos foram apreendidas e encaminhadas à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Dois adolescentes, de 15 anos e 16 anos, com extensas fichas criminais por furtarem carros e motocicletas, foram detidos por policiais militares da Força Tática na tarde desta sexta-feira, 24, oportunidade em que duas motos furtadas foram recuperadas.

Os infratores caminhavam pela Avenida Comendador Alfredo Maffei, na região da Educativa, quando foram abordados. Após questionamentos dos PMs, confessaram que estavam à procura de novas vítimas.

Os policiais insistiram nas indagações e ambos revelaram que teriam furtado duas motos e esconderam ambas em uma mata na rua Sebastian Rodrigues da Silva, no Jardim Zavaglia.

Os PMs foram até o local indicado com os infratores e localizaram uma Twister amarela, produto de furto ocorrido no Jardim São Paulo e uma CG preta (mas com a carenagem pintada em vermelha), sem a placa e farol. Ambas foram apreendidas e encaminhadas à CPJ. Já a dupla de infratores ficou à disposição da autoridade policial.

