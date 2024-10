Adolescente é detido após tentar furtar condomínio no Jardim Alvorada

SIGA O SCA NO

28 Out 2024 - 10h28

28 Out 2024 - 10h28 Por Marcos Escrivani

Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 17 anos foi detido por policiais militares na manhã desta segunda-feira, 28, após tentar furtar um condomínio na rua Luiz Barbosa de Campos, no Jardim Alvorada.

Segundo apurado, o infrator entrou no local e chegou a separar uma bicicleta de um dos moradores e ainda produtos de um minimercado.

Quando estava com a sacola cheia e perto da bike, o síndico do condomínio conseguiu deter o acusado. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o infrator à CPJ para as deliberações de praxe.

