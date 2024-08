Acusado de tráfico de drogas sobre em mangueira para se esconder da PM

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo na noite desta quinta-feira, 1, PMs da Força Tática, em operação saturação no Jardim Santa Angelina, detiveram um acusado de tráfico de drogas de 19 anos.

A abordagem aconteceu no cruzamento da Avenida Joao Dagnone com a Avenida Gildney Carreri, local conhecido como “ponto” de tráfico. Com a aproximação da viatura, suspeitos saíram em fuga. Porém, em varredura nas imediações foi localizado um suspeito de 19 anos que estava em pé de manga com uma sacola nas mãos contendo entorpecentes e dinheiro.

O suspeito foi detido e posteriormente encaminhado à CPJ, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e recolhido ao centro de triagem. Foi feita a apreensão de 124 pedras de crack, 74 pinos com cocaína, 54 porções de maconha, 11 porções de haxixe e R$ 102,00.

