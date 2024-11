Acusado de tráfico de drogas, homem é detido pela Força Tática em São Carlos

A droga foi apreendida pelos PMs e encaminhada à CPJ - Crédito: Divulgação

Acusado de tráfico de drogas, um homem foi detido por volta das 17h30 desta segunda-feira, 25, por policiais militares da Força Tática, na rua Riskala Haddad, no Residencial Romeu Tortorelli. O suspeito possui passagens criminais pelo mesmo crime.

Os PMs patrulhavam o bairro e em local conhecido nos meios policiais onde ocorre o tráfico, viram um homem em atitude suspeita que tentou a fuga com a aproximação da viatura.

Porém, foi abordado e revistado, sendo localizado em suas vestes uma sacola com 17 porções de maconha, 25 pinos com cocaína e 17 pedras de crack, além de R$ 25. Questionado, assumiu o tráfico e indicou onde estaria o restante das drogas que foram localizadas em um terreno baldio em uma sacola com 70 porções de maconha, 85 pinos com cocaína e mais 138 pedras de crack.

O acusado foi detido, encaminhado à CPJ e autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes, sendo recolhido ao centro de triagem. A droga foi apreendida.

