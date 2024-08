Acusado de tráfico de drogas é detido pela GM no Santa Angelina

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Guardas municipais da equipe Canil, durante patrulhamento preventivo, detiveram um acusado de tráfico de 18 anos, por volta das 9h45 desta quinta-feira, 1, no cruzamento das Avenidas João Dagnone com a Gildiney Carreri, no Jardim Santa Angelina,

O suspeito estaria sentado em um sofá, no canteiro central da via e ao notar a aproximação da viatura arremessou uma sacola. Devido a atitude suspeita, foi feita a abordagem e em seu poder localizado a quantia de R$ 280,40 e um celular. Ao recuperar a sacola, constatou-se que em seu interior haviam entorpecentes, sendo: 30 pinos com cocaína, 86 pedras de crack, 40 porções de maconha, uma porção de haxixe, cinco porções de skank.

Indagado, confessou o tráfico, sendo encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem. A droga foi apreendida.

