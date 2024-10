Acusado de tráfico de drogas, casal é detido pela Força Tática

Arma e drogas foram apreendidas pela PM e encaminhadas à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Um casal foi detido no final da noite desta quinta-feira, 3, por PMs da Força Tática e acusado de tráfico de drogas. Durante a ocorrência, no Jardim Pacaembu, ocorreu tumulto e foi necessário o pedido de reforço de outras equipes policiais.

Segundo apurado, denúncias anônimas levaram policiais até um ferro velho na Avenida Pacaembu, no Jardim Pacaembu, dando conta que no local ocorria o tráfico de drogas.

No local, os PMs foram recebidos por uma mulher de 32 anos e em sua cintura localizaram uma caixa que continua pedras de crack, pinos com cocaína e uma balança de precisão. Minutos depois o marido da suspeita, também com 32 anos, foi de encontro aos policiais e alterado, causou tumulto e resistiu a abordagem, sendo necessário o uso do disparo de uma ‘taser’ para controlar o homem.

O casal reside ao lado do ferro velho e na moradia reside ainda o pai do acusado que confessou que o filho e sua mulher fazem o tráfico e permitiu a entrada dos PMs que localizaram dentro da casa uma garrucha calibre 22 e munições, uma pedra bruta de crack, pinos com cocaína e pinos vazios. Arma, objetos e drogas foram apreendidos e o casal encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

