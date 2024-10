Acusado de embriaguez, motorista causa acidente de grandes proporções na SP-215

Acusado de embriaguez, motorista do Fiesta prata teria causado o acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de grandes proporções envolveu três veículos na tarde desta segunda-feira, 7, no km 148 da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215). O motorista de 62 anos foi acusado de embriaguez.

O São Carlos Agora apurou que o motorista de um Fiesta prata trafegava sentido Ribeirão Bonito/São Carlos e na região da fábrica de motores da Volks, por motivos ignorados, invadiu a faixa contrária da rodovia, na contramão de direção, atingiu um Fiesta branco que rodou no asfalto. Um Uno vermelho que vinha logo atrás, com uma família com quatro pessoas colidiu na lateral do Fiesta branco.

A pancada foi violenta, porém ninguém ficou ferido e os danos materiais foram de grande monta nos três veículos envolvidos.

