Acidente na Washington Luís: trânsito é parcialmente liberado

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo uma carreta carregada com açúcar interditou totalmente a Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 219, em São Carlos, na madrugada desta segunda-feira (5). O acidente ocorreu no sentido interior–capital, próximo ao posto Graal Rubi.

A carreta, que transportava cerca de 47 toneladas de açúcar, tombou por volta da 1h05, espalhando parte da carga pela pista. Um segundo veículo, um caminhão carregado com chapas de ferro, também se envolveu na ocorrência, mas não chegou a tombar. Apesar do impacto, os dois motoristas saíram ilesos.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e da concessionária Eixo SP foram acionadas para atendimento da ocorrência, remoção dos veículos e limpeza da via. Por volta das 7h, após mais de cinco horas de trabalho, o tráfego foi parcialmente liberado, com a liberação da faixa da direita. A carreta acidentada foi removida para o canteiro central.

O congestionamento chegou a cerca de cinco quilômetros no sentido sul, com bloqueio total da via nesse trecho e interdição do acostamento no sentido oposto.

