Carro cai em córrego na Trabalhador São-Carlense

Crédito: SCA

Um carro despencou dentro de um córrego na madrugada deste sábado (4), por volta das 3h30, na Avenida Trabalhador São Carlense, nas proximidades da USP.

De acordo com as informações apuradas, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle da direção e acabou caindo com o veículo no córrego.

O acidente foi percebido por funcionários de uma clínica veterinária 24 horas localizada nas imediações, que ouviram o barulho da queda e acionaram as equipes de socorro.

A vítima, um homem de aproximadamente 40 anos, ficou presa no interior do veículo. Equipes do SAMU, por meio da Unidade de Suporte Avançado (USA), e do Corpo de Bombeiros foram rapidamente mobilizadas para o atendimento da ocorrência.

Para realizar o resgate, os bombeiros acessaram o córrego com o auxílio de escadas e utilizaram técnicas de salvamento com cesto e rapel para retirar a vítima com segurança.

Após o resgate, o homem foi imobilizado e encaminhado pelo SAMU à Santa Casa de São Carlos. Segundo informações, ele apresentava trauma em uma das pernas, além de escoriações pelo corpo, e não soube informar as circunstâncias do acidente.

Equipes da Polícia Militar também estiveram no local para o registro da ocorrência.

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