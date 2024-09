Acidente deixa três feridos na Vila Prado

Movimentação no local -

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre uma motocicleta e um Volkswagen Gol na madrugada desta terça-feira, 3, na Vila Prado. O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Grécia com a rua Pádua Sales.

De acordo com testemunhas, o impacto da batida foi violento, arremessando o casal que estava na moto ao chão e causando danos significativos à lateral do Gol. O casal e o condutor do carro foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Santa Casa de São Carlos. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

