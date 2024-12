Acidente com ônibus que saiu de São Paulo deixa 38 mortos em MG

Crédito: Redes sociais

Um grave acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro deixou 38 mortos na madrugada deste sábado (21), na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, treze pessoas ficaram feridas e foram socorridas para dois hospitais e unidades de saúde da região. Entre os ocupantes do carro, as três pessoas a bordo sofreram ferimentos graves.

As primeiras informações indicam que o pneu do ônibus teria estourado, levando o motorista a perder o controle da direção. O veículo colidiu com uma carreta que trafegava na rodovia. Logo em seguida, um carro que vinha atrás bateu no ônibus, que acabou pegando fogo após o impacto.

O ônibus, pertencente à empresa EMTRAM, havia saído de São Paulo na sexta-feira (20), por volta das 7h, no Terminal Rodoviário Tietê, com destino a Vitória da Conquista, na Bahia.

As equipes de resgate, incluindo Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), seguem trabalhando no local para remoção dos corpos e atendimento aos feridos.

O trecho da rodovia permanece interditado, e as autoridades estão investigando as causas do acidente. A tragédia mobiliza familiares e gera comoção nas redes sociais.

