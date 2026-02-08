Vereador Bruno Zancheta destina recursos para efetivação do “SAMUZINHO NAS ESCOLAS”

O vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) destinou recursos, por meio de emenda parlamentar, para a implantação do projeto “Samuzinho nas Escolas”, iniciativa que tem como objetivo levar ações educativas de saúde e ações em casos de urgência e emergência para a rede de ensino do município.

O projeto visa aproximar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da comunidade escolar, promovendo orientações sobre primeiros socorros, prevenção de acidentes e cuidados básicos em situações de necessidade. As atividades serão direcionadas a estudantes, professores, funcionários e à comunidade escolar como um todo.

De acordo com o vereador, a proposta busca contribuir para a formação de um ambiente escolar mais seguro e preparado, além de estimular a conscientização desde cedo sobre a importância do cuidado com a vida. “É uma ação educativa que pode salvar vidas, ao ensinar noções básicas que fazem a diferença em situações de urgência”, destacou Bruno Zancheta.

Com a destinação dos recursos, a ideia do parlamentar é que o projeto saia do papel e passe a integrar as ações do mandato voltadas à prevenção, educação e fortalecimento das políticas públicas de saúde, reforçando o compromisso com a proteção de crianças e jovens.

