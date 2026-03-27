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sexta, 27 de março de 2026
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"São Carlos por Elas" ganha destaque durante visita de Lula, e Lucão reforça pauta em evento

27 Mar 2026 - 06h45Por Da redação
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"São Carlos por Elas" ganha destaque durante visita de Lula, e Lucão reforça pauta em evento - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a São Carlos, nesta quarta-feira (25), marcou não apenas a entrega de novos investimentos na área da saúde, mas também abriu espaço para articulações políticas locais e regionais. Entre os destaques da agenda, esteve a atuação do presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, que acompanhou a cerimônia e reforçou pautas estratégicas para o município.

O evento aconteceu no Hospital Universitário da UFSCar, que teve novos setores inaugurados com recursos do Novo PAC. A ampliação inclui leitos clínicos, unidades de terapia intensiva, salas cirúrgicas e o setor de hemodiálise, elevando a capacidade da unidade para 138 leitos, com previsão de expansão para 158. O investimento total gira em torno de R$ 38 milhões.

A solenidade reuniu ainda o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Saúde Alexandre Padilha e o prefeito Netto Donato, consolidando um ambiente de articulação entre diferentes esferas de poder.

Em meio ao caráter institucional da agenda, Lucão Fernandes ressaltou o simbolismo político da presença presidencial na cidade. Segundo ele, o momento deve ser encarado de forma republicana, independentemente de alinhamentos partidários. “Receber um presidente da República em São Carlos é motivo de grande orgulho. São investimentos concretos que beneficiam não apenas o município, mas toda a região”, afirmou.

Além da pauta da saúde, o presidente da Câmara aproveitou a presença de autoridades federais para tratar de uma agenda sensível: o enfrentamento à violência contra a mulher. Durante diálogo com o vice-presidente Geraldo Alckmin, Lucão solicitou apoio do Governo Federal para o fortalecimento da campanha “São Carlos por Elas”, iniciativa que busca ampliar ações de conscientização, prevenção e proteção às mulheres vítimas de violência.

A movimentação evidencia o esforço de lideranças locais em utilizar agendas institucionais para avançar em políticas públicas prioritárias. A campanha, segundo Lucão, depende da integração entre municípios, estados e União para alcançar resultados efetivos no combate ao feminicídio.

No campo da saúde, o ministro Alexandre Padilha destacou o papel de São Carlos como polo de formação e inovação. Ele anunciou novos investimentos, como a implantação de um Centro Especializado de Reabilitação, com aporte de R$ 10 milhões, além da futura construção de uma maternidade no hospital.

A visita presidencial reforça o protagonismo político e institucional de São Carlos, que se consolida como referência nas áreas de saúde, educação e tecnologia. Ao mesmo tempo, evidencia como eventos dessa magnitude também funcionam como espaço para articulação política e avanço de pautas sociais relevantes.

 

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