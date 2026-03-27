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MedicaÃ§Ãµes para as UPA's:. Elton Carvalho conquista recurso atravÃ©s do Deputado VitÃ£o do CachorrÃ£o

27 Mar 2026 - 15h48Por Da redaÃ§Ã£o
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UPA Santa FelÃ­cia - UPA Santa FelÃ­cia -

A saúde pública do município acaba de receber um importante reforço. Por meio de articulação política e busca ativa por recursos junto às esferas estadual e federal, o vereador Elton Carvalho (Republicanos) conquistou uma verba destinada à aquisição de medicamentos para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), com destinação realizada pelo deputado estadual Vitão do Cachorrão (Podemos).

Atual presidente da Comissão Permanente de Saúde e Promoção Social, Elton destacou que o recurso é resultado de um trabalho contínuo, que envolveu agendas institucionais e viagens a São Paulo e Brasília, sempre com o objetivo de atender demandas urgentes da população.

A iniciativa garante melhores condições de atendimento nas UPAs, contribuindo diretamente para a qualidade dos serviços prestados à comunidade. A entrega dos medicamentos simboliza a concretização de um projeto iniciado há meses, com foco na eficiência e no fortalecimento do sistema público de saúde.

“É muito gratificante ver que todo o nosso trabalho, esforço e dedicação se traduzem em melhorias reais na vida das pessoas. Hoje é o dia de finalizar um projeto que começou lá atrás, com muito empenho. Nada mais gratificante do que ver os recursos públicos sendo aplicados de forma adequada, com transparência e fazendo a diferença na saúde da população”, afirmou o vereador.

A expectativa é que, com a chegada dos novos medicamentos, as unidades possam ampliar sua capacidade de atendimento e garantir mais agilidade e resolutividade nos casos de urgência e emergência.

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