SÃ£o Carlos ganha nova ambulÃ¢ncia com recursos conquistados pelo vereador Bruno Zancheta atravÃ©s do Deputado Guto Zacarias

O município de São Carlos foi contemplado com a destinação de uma ambulância zero quilômetro. O recurso é proveniente de emenda parlamentar do deputado estadual Guto Zacarias (MISSÃO) e foi viabilizado por meio de articulação do vereador Bruno Zancheta.



A entrega oficial foi realizada no Paço Municipal, na companhia do prefeito Netto Donato e do Secretário Municipal de Saúde, Leandro Pilha, marcando mais um importante avanço para o sistema de saúde do município.

A nova ambulância terá papel fundamental no fortalecimento do atendimento à população, contribuindo diretamente para o transporte seguro de pacientes, ampliação da capacidade de resposta em situações de urgência e melhoria na qualidade dos serviços prestados pela rede municipal de saúde, contribuindo para a realização do trabalho diário de remoção de pacientes para tratamento e hospitais.

Para o vereador Bruno Zancheta, a conquista representa um passo importante na valorização da saúde pública em São Carlos. “Essa ambulância chega em um momento muito importante e vai fazer a diferença no atendimento à nossa população. Estamos trabalhando para garantir mais estrutura, mais dignidade e mais agilidade no cuidado com as pessoas. Agradeço imensamente ao deputado Guto Zacarias por atender mais um pedido e por olhar com atenção para as necessidades de São Carlos”, destacou o parlamentar.



O vereador também ressaltou que novas conquistas estão sendo articuladas. "Já são mais de R$ 4 milhões conquistados para São Carlos, junto ao Deputados Guto Zacarias (MISSÃO) e Kim Kataguiri (MISSÃO).

Tem mais novidade boa por aí, com ações voltadas também para educação e segurança pública”, completou Bruno Zancheta.

Leia TambÃ©m