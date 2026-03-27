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JÃ¹lio Cesar reforÃ§a pedido por manutenÃ§Ã£o nas ruas

27 Mar 2026 - 16h56Por Jessica Carvalho R
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JÃ¹lio Cesar reforÃ§a pedido por manutenÃ§Ã£o nas ruas -

O vereador Jùlio Cesar tem intensificado a cobrança por ações mais efetivas de manutenção urbana em diversos pontos de São Carlos, especialmente em relação a problemas como buracos nas vias e vazamentos de água, que impactam diretamente a rotina da população.

Segundo o parlamentar, as reclamações têm sido frequentes em diferentes bairros da cidade, evidenciando a necessidade de um trabalho contínuo e mais eficiente por parte do poder público. Como exemplo dessa realidade, ele cita a situação da Rua Karl Hermann Tatsch, no bairro Jardim Munique, onde moradores enfrentam dificuldades constantes.

Na via, há diversos trechos com buracos, o que compromete o tráfego e aumenta o risco de acidentes. Além disso, também foram registrados vazamentos de água, problema que contribui para a deterioração do asfalto e agrava ainda mais as condições da rua.

“Esse não é um problema isolado. O que vemos no Jardim Munique se repete em várias regiões da cidade. São demandas básicas, mas que precisam de atenção rápida e soluções duradouras”, destacou Jùlio Cesar.

O vereador afirmou que seguirá atento às demandas da população, cobrando medidas concretas para melhorar as condições de mobilidade na cidade.

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