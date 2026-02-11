Lucão Fernandes destaca Pacto Nacional contra o Feminicídio e convoca mobilização no Dia da Mulher

Crédito: divulgação



Durante pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal, o presidente do Legislativo de São Carlos reforçou o compromisso da cidade com o enfrentamento à violência contra a mulher e destacou a importância do Pacto Nacional contra o Feminicídio, iniciativa construída pelo Governo Federal com a participação do Poder Executivo, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

Segundo o presidente, a união das principais instituições do país em torno do tema envia uma mensagem inequívoca à sociedade. “Quando as maiores instituições do Brasil dizem basta, fica claro que o combate ao feminicídio não é uma pauta secundária, ideológica ou opcional. Trata-se de uma urgência nacional”, afirmou.

No discurso, ele enfatizou que São Carlos não ficará à margem dessa mobilização. Além da organização de uma audiência pública para debater a violência contra a mulher no município, o presidente anunciou a proposta de uma grande manifestação pública no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, na Praça Coronel Salles, em defesa da vida das mulheres.

O convite foi direcionado a todos os vereadores e vereadoras da Casa, reforçando que a responsabilidade pelo enfrentamento ao feminicídio é coletiva. “Essa luta deixou de ser somente das mulheres. É uma responsabilidade de todos nós”, destacou.

Ao citar o engajamento do Presidente da República, do Presidente do Senado, do Presidente da Câmara dos Deputados e do presidente do STF, o presidente do Legislativo municipal afirmou que os representantes de São Carlos também têm o dever de agir. “Não podemos nos omitir. Precisamos ser voz, ação e exemplo para toda a sociedade”, disse.

Encerrando o pronunciamento, ele reforçou que defender as mulheres é defender valores fundamentais. “Defender as mulheres é defender a vida, a dignidade e o futuro da nossa cidade”, concluiu.

Leia Também